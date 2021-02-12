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В Крыму из-за непогоды закрыли заповедник

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В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает "Радио 1". Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может достигать 40 метров в секунду.

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Автор: 12 февраля 2021, 20:15 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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