В Крыму из-за непогоды закрыли заповедник

В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает "Радио 1". Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может достигать 40 метров в секунду.
В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает "Радио 1". Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может достигать 40 метров в секунду.
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