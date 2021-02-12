В Ростове-на-Дону стена рухнула на дорогу

Возле дома №9 в переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону обрушилась массивная стена, передает Life.ru. Ее обломки завалили тротуар и частично проезжую часть. Движение в районе инцидента пришлось на время прекратить. Данных о пострадавших не поступало.
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