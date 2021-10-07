На Ямале качели убили пятилетнего ребенка

На Ямале в селе Антипаюта пятилетняя девочка стала жертвой детской площадки. Ребенка придавило качелями.
Как выяснили правоохранители, подрядчик не завершил монтаж до конца. При этом, как сообщает телеканал 360, никаких предупреждающих знаков на площадке не было.
По факту гибели ребенка завели уголовное дело. Расследование взяла на контроль областная прокуратура.
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