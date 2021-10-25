В Набережных Челнах прогремел взрыв в жилом доме

В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв в одной из квартир на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. По разным данным, разрушено от шести до восьми квартир.
Как сообщает VSE42.RU, 32 человека были эвакуированы, пострадали четверо. Из-под завалов спасли троих человек. На месте работают оперативные службы.
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