В Сибири вертолет зацепил здание

При взлете с территории аэропорта в селе Богучаны на берегу реки Ангара в южной части Красноярского края произошел инцидент с вертолетом. Аппарат зацепил здание, передает RT. Как рассказали местные экстренные службы, это случилось во время подготовки к поднятию в воздух. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
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