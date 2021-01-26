В Челябинске погиб курсант военного училища

В Челябинске обнаружен труп курсанта военного авиационного училища. Уточняется, что тело находилось возле жилого дома.
На месте на работают эксперты. Детали случившегося выясняются, передает URA.ru.
В Челябинске обнаружен труп курсанта военного авиационного училища. Уточняется, что тело находилось возле жилого дома.
На месте на работают эксперты. Детали случившегося выясняются, передает URA.ru.
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