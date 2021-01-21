В Перми чудом выжил зацепившийся за вращающуюся щетку работник автомойки

В Перми произошел случай, который мог стоить человеку жизни. Уточняется, что сотрудника автомойки запела вращающаяся щетка.
Бдительные коллеги бросились на помощь парню, благодаря чему он не пострадал. Теперь работник будет следовать технике безопасности.
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