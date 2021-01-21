В ЯНАО убивший рабочего машинист бульдозера избежал тюрьмы

В Ямало-Ненецком автономном округе машинист бульдозера, который был признан виновным в гибели рабочего, избежал тюремного заключения. Уточняется, что суд приговорил гражданина к году ограничения свободы.
Стоит отметить, что трагедия произошла 15 мая прошлого года. Машинист бульдозера для передвижения застрявшего грузовика использовал трос, который сорвался и нанес рабочему смертельную травму, напоминает URA.ru.
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