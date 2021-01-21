Школу в Московской области спасли от массового убийства

Сотрудники ФСБ задержали двух 16-летних подростков, планировавших устроить массовый расстрел учеников и преподавателей в своей школе в Подмосковье, передает "Радио 1". При обыске у подозреваемых обнаружили два самодельных пистолета и петарды с металлическим наполнением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Поломана психика
Сергей
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
Новым девам сюда
Со мной флиртует женатый
Стала встречаться с бездомным