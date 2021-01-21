Автомобиль влетел в остановку в центре Екатеринбурга

В остановку общественного транспорта на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга влетел автомобиль Mercedes, передает Общественная служба новостей. В результате пострадала 28-летняя женщина. Ее доставили в больницу.
За рулем иномарки была 23-летняя девушка. Она рассказала, что двигалась от проспекта Ленина в сторону улицы Малышева пока не увидела, что слева неожиданно стал перестраиваться другой автомобиль. Уходя от столкновения она резко свернула вправо и случайно вылетела на тротуар.
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