Под Москвой автобус с пассажирами протаранил кинотеатр

Утром 21 января рейсовый пассажирский автобус врезался в угол здания кинотеатра "Соверменник" возле пересечения улиц Николаева и Тевосяна в подмосковной Электростали, передает телеканал "360". Сообщается, что в салоне находилось 20 человек. Шестеро пострадали. На месте работает сразу несколько бригад скорой помощи.