При пожаре в Подмосковье погиб ребенок

В одном из летних домов в деревне Бершово в городе Чехов Московской области произошел пожар, передает сайт "Подмосковье сегодня". Во время его тушения сотрудники экстренных служб обнаружили тело 14-летней девочки. Ребенок погиб.
Выяснилось, что она приехала к дедушке с бабушкой и осталась у них ночевать. В эту ночь и произошло возгорание. По факту произошедшего проводится проверка.
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