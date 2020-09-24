В Екатеринбурге вооруженный мужчина пытался ограбить таксиста

В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить таксиста. При этом злоумышленник был вооружен.
По данным телеканала "360", речь идет о травматическом пистолете. Подозреваемого удалось задержать, сейчас он народится в руках полицейских.
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