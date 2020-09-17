В Солнечногорске загорелось здание частного автосервиса

В подмосковном Солнечногорске произошел серьезный инцидент. По данным СМИ, загорелось здание, в котором работал частный автосервис.
К счастью, в помещении никого не было, никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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