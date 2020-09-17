Под Москвой нашли в колодце труп

Занимавшиеся благоустройством придомовой территории в в городе Коломна Московской области рабочие заглянули в в канализационный колодец и увидели там труп, передает сайт "Подмосковье сегодня". На теле 39-летнего мужчины видимых следов телесных повреждений обнаружено не было. По факту произошедшего проводится проверка.
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