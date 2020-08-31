Пьяный житель Клина убил соседку в ходе ссоры

Житель подмосковного Клина совершил тяжкое преступление. 65-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зарезал свою соседку.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", преступление было совершено во время совместного распития спиртного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь