В Ленинградской области мужчина в медицинской маске ограбил магазин

В Ленинградской области неизвестный совершил преступление. Мужчина в медицинской маске ограбил магазин.
По данным телеканала "360", злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас поиском подозреваемого занимаются сотрудники правоохранительных органов.
В Ленинградской области неизвестный совершил преступление. Мужчина в медицинской маске ограбил магазин.
По данным телеканала "360", злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас поиском подозреваемого занимаются сотрудники правоохранительных органов.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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