В Свердловской области произошло землетрясение

Колокольная башня собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза стала известна на весь мир благодаря своему наклонному положению. К сожалению, несколько меньше людей знают, что похожее своим наклоном строение есть и в России.
Еще три века назад в городе Невьяновск по приказу Акинфия Демидова была построена башня, позже ставшая символом города. Ее характерной особенностью является заметный наклон – три градуса и 16 минут. Отметим, у Пизанской башни этот показатель достигает отметки в три градуса и 54 минуты.
И именно в районе Невьяновска Свердловской области днем 12 августа было зафиксировано землетрясение амплитудой 3,4. Отмечается, что угрозы это явление не представляло, "В худшем случае могли стаканы на полке позвенеть", – цитирует URA.Ru представителя екатеринбургского Института геофизики УрО РАН. В Музее Навьянской наклонной башни также подтвердили, что ничего не почуствовали, а башня стоит на месте.
Популярные темы форума
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
Кем возомнил себя Лукашенко?
Я фигуристая, а он говорит полная
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Многие люди хотят СССР назад.
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Тест Лионы
Муж оказался бисексуалом