Сообщения про недостроенный военный медцентр в Улан-Удэ оказались фейком

С самого начала эпидемии Минобороны активно включилось в борьбу с коронавирусом. По всей стране появились построенные военными медцентры – современные, оснащенные всем необходимым оборудованием. Такой госпиталь ведомство построило и в столице Бурятии Улан-Удэ. Однако нашлись те, кто посчитал новый медцентр "недостроем". Информацию с упорством, достойным лучшего применения, принялись тиражировать некоторые СМИ. Но заявления про "недострой", как это часто бывает, оказались очередным фейком, который быстро разоблачили.



Лето в России началось с ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Успехи в борьбе с эпидемией стали возможны не только благодаря своевременному введению карантинных мер, но и развертыванию новых медицинских мощностей – коек, оборудования и целых госпиталей.



Весомый вклад в борьбу с коронавирусом внесло Министерство обороны России. "Дни.ру" уже писали про построенный военными в короткие сроки современный медицинский центр в подмосковном городе Одинцово с комфортными палатами, новейшей аппаратурой и опытным персоналом. Такие же госпитали для борьбы с коронавирусом военное ведомство возвело в других регионах страны.

Не будет преувеличением сказать, что построенные Минобороны военные медцентры принципиально изменили положение дел к лучшему на фронте борьбы с коронавирусом, отметил экономист Михаил Хазин. Эксперт напомнил, что именно по причине эффективной работы военное ведомство во время эпидемии не стало объектом критики даже либеральной общественности, которой палец в рот не клади – дай покритиковать государство.

Минобороны успешно справилось и со строительством медцентра в Улан-Удэ. И вдруг послышалась критика: местный депутат от компартии Баир Цыренов назвал госпиталь "абсолютно недостроенным", пишет "Независимая газета".

В пресс-службе Восточного военного округа отреагировали оперативно. Военные спокойно объяснили, что госпиталь готов, но расширяется дополнительно по просьбе властей республики – оборудовать еще 10 палат под реанимационные.

Работу вели семь суток. Строители настраивали коммуникации для проводки кислорода и дополнительного оснащения 10 палат. До конца текущей недели все работы завершатся. Однако заголовки про "недострой" уже подхватили некоторые СМИ.

Политолог Олег Матвейчев призвал журналистов проявить объективность, перестать распространять фейковые сведения и донести до читателей реальную информацию.

"А вообще ситуация показательная – мы все привыкли к фейкам от либеральной тусовки против военных (вспомните вбросы о введении в Москву войск, приказе Шойгу о комендантском часе и чуть ли не танках на МКАДе), что заявление бурятского коммуниста и депутата, видимо, вызвало доверие, хотя за ним логично предположить политические интересы одного человека", – цитирует эксперта "Независимая газета".

Еще более жесткую оценку поведению СМИ дал экономист Никита Кричевский. Он напомнил, что о готовности медцентра военные доложили лично президенту.

"Депутат Народного Хурала Бурятии мог бы поинтересоваться даже не у военных, на них он готов строчить кляузы, а у администрации Бурятии, была ли просьба дооснастить госпиталь отделением реанимации и к какому сроку", – недоумевает эксперт.

При этом он отметил, что узнать о ходе работ и о том, сколько времени потребуется для оснащения системы проводки кислорода всегда можно у строителей. По его словам, подобное поведение недопустимо для народных избранников. "Чем занимается комиссия Хурала по этике?" – возмущается политолог.

Он напомнил, что депутаты для того и выбраны, чтобы взаимодействие между законодательной и исполнительной властью улучшало качество жизни на местах. "Сегодня это прежде всего противодействие коронавирусной инфекции", – заключил Кричевский.