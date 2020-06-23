В Нижегородской области мать 26 лет продержала дочь взаперти

В Нижегородской области мать на протяжении 26 лет продержала своего ребенка взаперти. Из дома она перестала выпускать девочку после того, как та закончила восемь классов сельской школы.

Таким образом мать пыталась уберечь ребенка от опасностей внешнего мира. После того, как женщину увезли в больницу, ее уже подросшая дочь все же решилась выйти на улицу. Она пришла в администрацию поселка, где попросила паспорт и какую-нибудь работу. От другой помощи женщина отказалась.