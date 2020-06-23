Под Петербургом арестован стрелявший по лодке с людьми бывший депутат

Приозерский суд в Ленинградской области арестовал на два месяца бывшего депутата Илью Русинова, передает "Пятый канал". Экс-народного избранника задержали 22 июня за то, что тот открыл стрельбу из карабина по лодке, в которой находились двое взрослых и ребенок. Женщина находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Следствие считает, что Илья Русинов открыл огонь по лодке из-за того, что та слишком близко подплыла к его дачному участку. Уже нашлись свидетели, которые излагают другую версию. По их словам, компания из мужа, жены и ребенка первой открыла огонь по бывшему депутату, а тот лишь защищался.
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