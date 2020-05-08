В Волгограде завершились реставрационные работы на Мамаевом Кургане

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом Кургане в Волгограде завершилась реставрация мемориального комплекса. Она велась поэтапно с 2014 года. Реконструкцию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в избирательный округ которого входит Волгоградская область.



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