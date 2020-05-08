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В Волгограде завершились реставрационные работы на Мамаевом Кургане

Фото: duma.gov.ru
В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом Кургане в Волгограде завершилась реставрация мемориального комплекса. Она велась поэтапно с 2014 года. Реконструкцию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в избирательный округ которого входит Волгоградская область.
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Реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" не проводилась с момента ее открытия в 1967 году. В ходе реконструкции комплекса была проведена реставрация монумента, а у подножия Мамаева Кургана обустроили современный парк Победы, полностью доступный для маломобильных посетителей. Работы велись поэтапно с 2014 года.

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В дальнейшем планируется завершить комплексную реконструкцию территории, включая музей-панораму "Сталинградская битва". Будут организованы новые туристические маршруты и парковые зоны.

Историко-мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал символом Победы, олицетворением мужества, силы духа и несгибаемой воли советских бойцов.

"Вместе с тем это место священной памяти о наших близких, отдавших свои жизни за страну. Наш долг – сохранить память и передать будущим поколениям", – сказал парламентарий.

В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война, подчеркнул спикер. Подвиг ветеранов – пример для ныне живущих поколений, заключил председатель нижней палаты.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, что Волгоградская область входит в состав избирательного округа спикера Госдумы. Вячеслав Володин активно поддерживал реставрацию историко-мемориального комплекса.

В ходе поездок по избирательному округу законодатель не раз посещал Мамаев Курган и следил за ходом работ. Территория комплекса должна быть максимально доступной для всех, подчеркивал спикер.

Автор: 8 мая 2020, 11:18 Источник: Сайт Государственной Думы

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