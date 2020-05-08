В Волгограде завершились реставрационные работы на Мамаевом Кургане

Реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" не проводилась с момента ее открытия в 1967 году. В ходе реконструкции комплекса была проведена реставрация монумента, а у подножия Мамаева Кургана обустроили современный парк Победы, полностью доступный для маломобильных посетителей. Работы велись поэтапно с 2014 года.
В дальнейшем планируется завершить комплексную реконструкцию территории, включая музей-панораму "Сталинградская битва". Будут организованы новые туристические маршруты и парковые зоны.
Историко-мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал символом Победы, олицетворением мужества, силы духа и несгибаемой воли советских бойцов.
"Вместе с тем это место священной памяти о наших близких, отдавших свои жизни за страну. Наш долг – сохранить память и передать будущим поколениям", – сказал парламентарий.
В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война, подчеркнул спикер. Подвиг ветеранов – пример для ныне живущих поколений, заключил председатель нижней палаты.
Напомним, что Волгоградская область входит в состав избирательного округа спикера Госдумы. Вячеслав Володин активно поддерживал реставрацию историко-мемориального комплекса.
В ходе поездок по избирательному округу законодатель не раз посещал Мамаев Курган и следил за ходом работ. Территория комплекса должна быть максимально доступной для всех, подчеркивал спикер.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Вонь
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Худые или в форме?
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?