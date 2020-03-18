Житель Кемерова умер средь бела дня на глазах у зевак

В Кемерове местные жители стали свидетелями смерти человека. Уточняется, что один из горожан упал на асфальт возле торгового центра.
Свидетели произошедшего вызвали скорую, но приехавшие врачи не смогли спасти кузбассовца. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства ЧП, пишет сайт VSE42.RU.
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