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Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии

Фото: commons.wikimedia.org/Вадим Кондратьев (CC BY-SA 3.0)
Итоги независимой экспертизы Минюста могут сорвать план объединенной химической компании "Уралхим" взять под контроль ПАО "Тольяттиазот" – крупнейшего производителя аммиака в России. На это рассчитывают представители ТоАЗа. Они готовятся подать в Верховный суд России кассационную жалобу. 
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Попытки "Уралхима", владеющего 9,9% акций ТоАЗа, получить предприятие полностью, длятся уже почти 10 лет. Долгое время суды не находили оснований для удовлетворения исков структуры Дмитрия Мазепина, но в последнее время на его стороне появилась новая серьезная сила – ее участие в процессе не афишируется, однако налицо кардинальный разворот ситуации, пишет "Независимая газета".

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Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" породил надежду

В частности, именно с подключением к делу влиятельного игрока в ТоАЗ связывают решение Самарского областного суда оставить в силе приговор Комсомольского районного суда от июля 2019 г. в отношении бывших руководителей "Тольяттиазота".

Владимиру Махлаю, его сыну Сергею и экс-гендиректору предприятия Евгению Королеву дали по 8-9 лет колонии общего режима за якобы имевшее место хищение в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые за бесценок передавали продукцию завода иностранным контрагентам, которые затем продавали ее по рыночной стоимости.

Ущерб следствие оценило в 84,1 миллиарда рублей, не учитывая по какой-то причине поступившую оплату за эту продукцию в размере 65,5 миллиарда рублей.

Другая странность данного процесса заключается в том, что сам "Тольяттиазот" не признал себя пострадавшей стороной. Взыскателем ущерба оказался "Уралхим". Суд с этим также согласился.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Заинтересованность "Уралхима" в процессе вполне очевидна. Компания влезла в большие долги после покупки в 2014 году "Уралкалия", до сих пор он составляет около четырех миллиардов долларов, пишет "Коммерсант". В целом, по данным за 2018 год, "Уралхим" показал чистый убыток в размере 34,1 миллиарда рублей. У "Тольяттиазота" за тот же период – 7,1 миллиарда рублей прибыли.

В условиях нынешнего резкого ослабления рубля ТоАЗ также оказался в более выигрышном положении: более 70% его продукции идет на экспорт, тогда как "Уралхим" в последние годы довел сбыт на внутреннем рынке до 50%.

Так что ТоАЗ – лакомый кусочек, с какой стороны ни посмотри. Как утверждает "Независимая газета", у "Уралхима" едва хватает средств даже на погашение собственных кредитов, не говоря уже "Тольяттиазота" по рыночной стоимости.

"Денег у "Уралхима" на предложение адекватной цены нынешним владельцам ТоАЗа, видимо, нет, так как новых кредитов едва хватает на погашение существующих", – отмечают журналисты.

Вот и пытаются заинтересованные лица буквально захватить компанию, действуя при этом через судей, уверены в "Тольяттиазоте".

Теперь именно от Верховного суда будет зависеть, сохранит ли ТоАз независимость. Более того, представители компании считают, что итоги данного процесса повлияют на бизнес-климат в России в целом. Кто окажется прав в этой истории станет понятно совсем скоро.

Автор: 18 марта 2020, 16:20

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