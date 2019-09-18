Дело "Тольяттиазота" стало уроком для организованной преступности

Распад СССР и последовавший за этим экономический и политический кризисы создали питательную почву для появления организованных преступных группировок. Зачастую они брали под свой контроль не только предприятия, но и целые города, становясь "теневой" властью на местах. В "нулевые" государству удалось разгромить большую часть криминальных структур. Но мрачные отголоски 90-х страна ощущает до сих пор.



Так, широкий общественный резонанс вызвали события в станице Кущевской в ноябре 2010 года. В доме фермера Сервера Аметова правоохранители обнаружили 12 убитых, среди которых были дети. Жестокость расправы потрясла страну. Позже выяснилось, что кровавая расправа – дело рук цапковской ОПГ и ее лидера Сергея Цапка. Фигуранты получили крупные тюремные сроки, в том числе пожизненное заключение.



История в Кущевской породали массу вопросов к местным властям и правоохранительным органам. Неужели они не подозревали о существовании группировки, почему бездействовали? Ведь ОПГ Цапка, как выяснилось позже, наводила ужас на Краснодарский край с начала 90-х. Получается, что убийствами, грабежами, изнасилованиями и вымогательством банда промышляла без малого 20 лет.

Арестованы члены ОПГ были только после вмешательства Следственного комитета. Благодаря решительным действиям правоохранительных органов Кущевская была быстро зачищена от бандитов, жизнь вернулась в нормальное русло. Но события девятилетней давности навсегда останутся в памяти ее жителей.

Впрочем, в масштабах страны "цапковские" были не настолько известны, как столичные криминальные группировки – Солнцевская, Ореховская и прочие. Одним из основных источников их доходов был рекет и вымогательство денег у крупных предприятий. Чувствовавшие себя безнаказанными группировки напоминали огромного спрута, высасывающего силы из промышленности и торговли.

Не отставали от московских бандитов их "коллеги" из Самарской области. Один из центров автомобильной промышленности СССР, город Тольятти, в 90-е стал ареной разборок многочисленных криминальных кланов. Естественно, преступники не могли пройти мимо самого лакомого кусочка – завода АвтоВАЗ.

Очень скоро ОПГ взяли предприятие под полный контроль и начали воевать друг с другом за некогда важнейший государственный актив. Жертвами криминальных войн стали сотни человек – от простых сотрудников завода до журналистов.

От рук бандитов нередко погибали и правоохранители. Жертвой преступников стал руководитель тольяттинского угрозыска Дмитрий Огородников, внесший огромный вклад в борьбу с криминалов. В 2000 году его машину расстреляли из автомата.

В 2005 году наступил долгожданный перелом. На усиление к тольяттинским коллегам прибыли правоохранители со всех уголков страны, здание АвтоВАЗа взяли под усиленную охрану. В результате оперативных действий было возбуждено 58 уголовных дел. Криминал удалось искоренить, завод стал привлекательным для иностранных инвесторов. Представить такое в 90-е было невозможно.

Любопытные события происходили и на другом крупном предприятии города – "Тольяттиазоте". Его бывший глава Владимир Махлай был типичным представителем так называемых красных директоров, возглавлявших заводы в позднесоветское время и оставшихся на руководящих должностях после распада СССР. Как отмечает "Российская газета", ценный актив "упал" в руки Махлаю благодаря поддержке чиновников из областного комитета по имуществу, впоследствии занявших на предприятии руководящие посты.

Интересные дела творились на "Тольяттиазоте" в те годы. Так, ирландская фирма Eurotoaz Limited, вложившая в завод, по некоторым сведениям, 20 миллионов долларов в обмен на 10% акций, в один прекрасный день не обнаружила себя в реестре акционеров.

В 2012 году было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве на "Тольяттиазоте". Как гласили материалы следствия, в течение нескольких лет предприятие продавало за рубеж аммиак и карбамид по заниженной цене. Продукция шла в компании, принадлежащие швейцарскому бизнесмену Андреасу Циви.

Схема была предельно простой: аммиак и карбамид приобретался по заниженной цене, а затем реализовывался по рыночной стоимости. В результате нехитрой схемы "Тольяттиазоту" и его миноритарным акционерам был нанесен колоссальный ущерб – 85 миллиардов рублей.

"Растаскивалось и имущество завода. В 2001-2010 годах на подконтрольные фирмы была выведена значительная часть производственных мощностей – агрегат аммиака №7, производство метанола и другие активы", - отмечает "Российская газета".

Примечательно, что бывший глава предприятия Владимир Махлай в 2005 году покинул Россию, но нити управления из своих рук не упустил. Сначала он проживал в Швейцарии, а позже перебрался в Великобританию.

В том же 2012 году появилась любопытная информация об убитой в 1997 году в Тольятти работнице эскорта Елены Поваляевой. Журналисты не исключили причастность к преступлению Махлая-старшего, которого Поваляева могла шантажировать. Впрочем, к тому моменту Махлай уже давно находился за пределами России, поэтому допросить его не представлялось возможным.

Расследование о мошенничестве привело к крушению криминального бизнеса, долгие годы паразитировавшего на "ТОАЗе". Дело получило широкий резонанс, за процессом следили не только в России, но и за границей. Учитывая масштаб расследования, контроль над ним взяли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Правоохранители проделали огромную работу и вскрыли масштабную криминальную структуру.

В июле 2019 года в громком деле была поставлена точка. Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора предприятия Евгения Королева, Андреаса Циви и его подчиненного Беата Рупрехта в 8,5-9,5 годам заключения и обязал их возместить "ТОАЗу" и его акционерам 85 миллиардов рублей.

За два месяца до приговора против фигурантов дела "ТОАЗа" возбудили новое уголовное дело. Их обвинили в организации преступного сообщества или участии в нем. В конце мая в аэропорту Внуково был задержан председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов. Он намеревался вылететь в Грузию.

По версии следствия, Попов играл ключевую роль в незаконных финансовых операциях и тем самым нанес ущерб "Тольяттиазоту". В частности, полагают правоохранители, две подконтрольных обвиняемым структуры уклонились от уплаты налогов на сумме около 320 миллионов рублей.

"Следователи в обоснование необходимости ареста указывали, что Попов "приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревается скрыться от органов следствия"", - пишет "Право.ру".

"Лихие 90-е" остались далеко позади. Но, как показывает практика, присосавшиеся к крупным предприятием и региональным бюджетам криминальные структуры по-прежнему не искоренены.

Но ситуация в стране в корне изменилась. Укрепилась вертикаль власти, реформированы полиция, судебная система и следственные органы, наработан необходимый опыт для расследования самых сложных преступлений, принцип неприкасаемости в отношении отдельных должностных лиц больше не действует.

Борьба с ОПГ продолжается и полное очищение уже не за горами. Дело "Тольяттиазота" стало наглядным уроком для всех желающих обогатиться на криминальных схемах.