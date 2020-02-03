Под Москвой учительницу обокрали на 5 миллионов

В Подмосковье учительница из частной школы лишилась сбережений и ювелирных изделий на сумму пять миллионов рублей. По данным РИА ФАН, ЧП произошло в Красногорске.
Уточняется, что злоумышленники сломали пластиковую дверь в квартире женщины и проникли внутрь. Они вынесли из ее дома коробку с ювелирными изделиями и деньги.
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