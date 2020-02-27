В Саратове пассажир разбил очки таксисту за отказ везти ребенка без кресла

В Саратове мужчина ударил и разбил очки водителю такси за отказ везти ребенка без детского кресла. В перепалке пассажир кричал на потерпевшего.
По данным "Царьграда", причиной случившегося стало то, что водитель отказался везти ребенка без детского кресла. Данное заявление вызвало возмущение у заказчиков. Автомобилист решил обратиться и в полицию, но стражи порядка попросили номер телефона агрессора – его может предоставить только "Яндекс".
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