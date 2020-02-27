В Башкирии вынуждены закрывать дороги из-за непогоды

В Башкирии неблагоприятные условия стали причиной закрытия дорог до Белорецка. Уточняется, что ограничения коснутся всех видов транспорта.
В перечень погодных сюрпризов вошли ледяной дождь, гололед, а также ограничение видимости, пишет ToDay News Ufa. До полуночи 27 февраля 2020 года будут перекрыты участки некоторых магистралей.
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