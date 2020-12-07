Жители ингушского села отравились угарным газом

В СМИ распространяются данные о серьезном инциденте, произошедшем в одном из ингушских сел. Уточняется, что шесть местных жителей отравились угарным газом.
Сообщается, что среди пострадавших есть дети. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".
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