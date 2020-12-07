Житель Красноярска напоил грудничка жидкостью для вейпа

В Красноярске произошел ужасающий инцидент. Местный житель по ошибке напоил новорожденного сына жидкостью для вейпа.
Отравленного малыша госпитализировали, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
В Красноярске произошел ужасающий инцидент. Местный житель по ошибке напоил новорожденного сына жидкостью для вейпа.
Отравленного малыша госпитализировали, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
Скандальные кадры были сняты около 20 лет назад
Порадуй себя перед Новым годом
Певец раскритиковал музыканта
Новая подруга осужденного кинопродюсера вызвала общественный резонанс
Популярные темы форума
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Важно ли женщине от кого рожать?
Я парень и я хочу накачать губы
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?