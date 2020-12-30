Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

Вечером 30 января Московскую область накроют туманы, передает сайт "Подмосковье сегодня". По данным экстренных служб, видимость может сократиться до 800-300 метров. При этом в Подмосковье уже действует предупреждение о гололеде, что требует от автомобилистов особого внимания и осторожности.
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