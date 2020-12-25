Мигранты устроили массовую драку в Мытищах

Приезжие устроили разборки в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел в районе жилого комплекса.
Всех участников драки задержали и отправили в отделение. По факту случившегося завели дело, сообщает телеканал "360".
Приезжие устроили разборки в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел в районе жилого комплекса.
Всех участников драки задержали и отправили в отделение. По факту случившегося завели дело, сообщает телеканал "360".
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