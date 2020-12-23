Под Воронежем рухнул вертолет

В окрестностях села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области потерпел крушение вертолет, передает телеканал "360". В экстренных службах произошедшее оценивают как жесткую посадку. Сообщается о двух пострадавших. Информации о причине произошедшего пока нет. На месте работают экстренные службы.
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