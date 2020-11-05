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В Тюменской области подросток случайно застрелил друга

прочитано 239 раз

Утром возле деревни Вармахли Тобольского района Тюменской области во время охоты 13-летний подросток смертельно ранил своего 12-летнего товарища, передает Life.ru. Причиной произошедшего называют неосторожное обращение с оружием. Трагедия произошла в тот момент, когда мальчик вытаскивал из ружья патрон. Всего на охоту отправились четверо детей. Взрослых с ними не было.

Автор: 5 ноября 2020, 14:29 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, проcьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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