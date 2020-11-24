В ОНФ помогли больницам Иркутска с тестами на коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области остается тяжелой. Тесты на выявление инфекции помогут региону в борьбе с пандемией COVID-19.
Тесты получили два медучреждения Иркутска: областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Иркутский диагностический центр. Им передали по пять тысяч наборов для выявления коронавируса.
Главврач областного областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова напомнила, что было критическое время, когда тесты заканчивались. По ее словам, с переданными тестами медики уже работали, они качественные.
Сейчас одна из главных проблем – дефицит тест-систем, отметил главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков. "Есть задача увеличения тестирования, и эти тесты, конечно, очень помогут", – уверен он.
Наборы для выявления коронавируса в медицинские учреждения передал замглавы исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. По его словам, еще тысячу тестов отправят в отдаленные районы.
"Кроме того, достигнута договоренность с главными врачами, мы будем им помогать по мере сил и возможностей", – сказал общественник.
В рамках проекта #МыВместе волонтеры помогают медикам, участвуют в перепрофилировании клиник под ковид-госпиталя, доставляют продукты и лекарства на дом.
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