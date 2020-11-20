Названы лучшие эксперты в сфере волонтерства

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) составил первый в нашей стране рейтинг экспертов в сфере волонтерства. Он включает как самих добровольцев, так и исследователей НКО и третьего сектора.



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