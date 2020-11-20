Названы лучшие эксперты в сфере волонтерства

Похороны Романа Виктюка Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Пятница
20 ноября
Лента новостей
16:03
Володин выступил протиф штрафов за превышение скорости на 1 км/ч
16:03
Маша из "Ворониных" выросла и изменилась до неузнаваемости
15:59
Отсудивший у Шатунова песни "Ласкового мая" Разин угрожал певцу тюрьмой по телефону
15:48
"Он делает то, что хочет": известный адвокат встал на сторону угодившего в секс-скандал Дзюбы
15:48
В Архангельске на школьников во время урока посыпалась штукатурка: двое пострадавших
15:28
Стали известны подробности необычного завещания Романа Виктюка
14:51
Старшая дочь представила Лепсу долгожданного избранника: Все довольны
14:44
В Москве закроют станцию метро
14:42
"Вчера я засыпала в слезах": Айза пожаловалась на болезнь
14:42
"Это ***ц!": любимый ученик кричал и матерился от вида Виктюка в гробу
14:36
"Ужас какой": Алсу вышла на связь после исчезновения
14:24
В России предложили ввести новые выплаты перед Новым годом
14:15
У Бузовой случился инсульт
14:11
"Выхаркивайте!": Маковецкий заговорил по-украински перед гробом Виктюка
14:07
Пандемия заставила Агаларова поседеть
13:44
Что заставит Лукашенко начать диалог с оппозицией
13:41
Краше Началовой: Виктюк в стеклянном гробу выглядит как принц из сказки
13:39
Безрукова поцеловала зад известного актера
13:31
"Связали, кинули в подвал": "Иванушки" подверглись жестокому похищению
13:22
Народ сотрясается от рыданий у гроба Виктюка: прощание с легендой
13:18
Названа самая важная тема для обсуждения в формате G20
13:12
В Крыму ответили на план Украины вернуть полуостров
12:55
Под Москвой женщина зарезала мужа на свой день рождения
12:53
Борисова нашла объяснение участившимся жалобам артистов на безденежье
12:43
Знаменитого певца настиг смертоносный пожар
12:38
Чем закончился многосерийный фильм "Казанова"
12:37
Путин рассказал о неизвестных преступлениях нацистов
12:29
Байдену после коррупционного скандала посоветовали забыть об Украине
12:08
Определено лучшее время для выгодных покупок
12:07
Травмированная Поргина бежит из России
12:03
Осужденный Ефремов признал жену убитого потерпевшей
11:45
Опубликованы кадры из логова похитившего ребенка мужчины
11:42
"Будет вылет!": Бузова стала жертвой давления на "Ледниковом периоде"
11:36
"Мутит с трудовиком": вид дешево одетой Аллегровой вызвал оторопь
11:22
Встретилась с Малаховым: Заворотнюк возвращается на экраны
11:10
Зимняя сказка в Турции: где отметить новогодние праздники
11:04
COVID-19 в России: за сутки выявили 24,3 тысячи новых случаев заражения
11:03
Гарри Каспаров заявил о необходимости отдать Крым
10:59
"До сих верит, что он актер": Куценко прилюдно унизили
10:47
"Идеально подходят друг другу": обнародовано фото Прилучного с новой девушкой
10:44
"У них каждый год проблемы": Стало известно о крупных долгах Валерии и Пригожина
10:39
В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску
10:16
Звезда сериала "Кухня" госпитализирована с коронавирусом
10:14
Вид перебинтованного Садальского в постели вызвал шок
10:05
В Германии вооруженный мужчина напал на прохожих
09:58
Глава Роспотребнадзора обратилась к россиянам из-за ухудшения ситуации с COVID-19: Нужно поберечь себя
09:38
Доллару предрекли резкое падение
09:21
Прилюдный позор адвоката Трампа сняли на видео
09:07
В российских аптеках из-за коронавируса пропало жизненно важное лекарство
09:04
В провалившейся под лед машине погибли ребенок и беременная девушка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кремлю посоветовали преподать урок "многовекторному" Лукашенко
Лукашенко предупредили о последствиях реформы Конституции: На улицы выйдут миллионы
Провалу Бузовой на шоу "Ледниковый период" нашли объяснение
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал
Лукашенко уличили в шантаже Кремля
Общество
Названы лучшие эксперты в сфере волонтерства

Названы лучшие эксперты в сфере волонтерства

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Центр политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) составил первый в нашей стране рейтинг экспертов в сфере волонтерства. Он включает как самих добровольцев, так и исследователей НКО и третьего сектора.
прочитано 252 раза

Рейтинг составлен путем расчета индекса востребованности эксперта. Он включает четыре критерия: упоминаемость, признание, популярность и оценка. Сбор информации проходил с 15 августа по 15 ноября.

ПО ТЕМЕ

Штабы акции "Мы вместе" возобновили работу во всех регионах

Ведущие бренды объединились для продвижения волонтерства

Учитывалось максимальное количество упоминаний эксперта в СМИ, его авторитетность в профессиональном сообществе, популярность в соцсетях. Критерий оценка базируется на анализе действий эксперта, включая наличие у него научных работ, участие в тематических круглых столах и конференциях.

Первое место в рейтинге заняла учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Также в числе лидеров – генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров и руководитель добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский.

Нюта Федермессер. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кроме того, аналитики отметили президента благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елену Альшанскую, сопредседателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, главу всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольгу Амельченкову и других специалистов. Всего в рейтинге присутствуют 50 экспертов в сфере волонтерской деятельности.

В связи с пандемией коронавируса волонтерские движения приобрели особую значимость. Добровольцы ежедневно помогают людям из самых уязвимых социальных групп. Так, десятки тысяч волонтеров всероссийского проекта "Мы вместе" поддержали сотни тысяч граждан.

Государство активно помогает волонтерским движениям. В 2017 году президент Владимир Путин учредил новый праздник – День добровольца. Ежегодно социально ориентированные НКО участвуют в конкурсе и получают президентские гранты. На 2021 год подано более 10 тысяч заявок.

Заслуги волонтеров отмечают и граждане. По данным ВЦИОМ, 73% россиян считают, что волонтерское движение ежегодно расширяется.

Автор: 20 ноября 2020, 14:41 Источник: Центр политической конъюнктуры ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Что заставит Лукашенко начать диалог с оппозицией
В Крыму ответили на план Украины вернуть полуостров
Байдену после коррупционного скандала посоветовали забыть об Украине
"Надо вернуть мозги": экс-глава Севастополя о единственном способе получения Крыма Украиной

Шоу-бизнес

Стали известны подробности необычного завещания Романа Виктюка
Старшая дочь представила Лепсу долгожданного избранника: Все довольны
"Вчера я засыпала в слезах": Айза пожаловалась на болезнь
"Это ***ц!": любимый ученик кричал и матерился от вида Виктюка в гробу

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Встретилась с Малаховым: Заворотнюк возвращается на экраны

Триумфальное появление на ТВ не за горами

Шоу-бизнес

"Связали, кинули в подвал": "Иванушки" подверглись жестокому похищению

Артистам пришлось несладко
Шоу-бизнес

Краше Началовой: Виктюк в стеклянном гробу выглядит как принц из сказки

Подробности похорон режиссера
Lifestyle

Зимняя сказка в Турции: где отметить новогодние праздники

Coral Travel предлагает новые туры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Разводу Дзюбы не бывать: после поцелуя с ведущей ничего не страшно
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+