Ведущие бренды объединились для продвижения волонтерства

Распространение идей добровольчества – одна из целей федерального проекта "Социальная справедливость" нацпроекта "Образование". У добра нет пола, границ и возраста, добровольчество доступно каждому, отмечают инициаторы кампании.
В рамках акции конкурирующие между собой бренды объединились для помощи нуждающимся. Теперь главное – моральная, а не материальная ценность вещей, подчеркивают организаторы.
К акции #МЫВМЕСТЕ присоединились 10 тысяч компаний, предпринимателей и общественных организаций. Логотипы брендов не использовались, но в макетах можно угадать стиль и продукцию партнеров. Внимание зрителя фокусируется и переводится на добровольческую тематику.
Макеты рекламной кампании отражают главные направления помощи людям в период пандемии коронавируса. Это доставка продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся, помощь врачам и работа в ковид-госпиталях, передача вещей и горячего питания бездомным, многодетным семьям.
Акция #МЫВМЕСТЕ началась в марте этого года. К ней подключились 130 тысяч добровольцев, 10 тысяч компаний-партнеров. Все вместе при поддержке государства они помогли более 4,3 миллиона человек.
Волонтеры принимают завки от нуждающися, доставляют продукты питания и товары первой необходимости тем, кто находится на самоизоляции. Добровольцы помогают врачам. Акцию организовали АНО "Национальные приоритеты" и ФГБУ "Роспатриотцентр".
Популярные темы форума
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Запретный плод слаще
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Азербайджан сбил наш вертолет
Как наказывали вас в детстве?
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Насилие со стороны жены