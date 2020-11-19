Столичный житель ограбил квартиру в Подмосковье

Житель Москвы воспользовался доверием своего товарища и, когда тот был в длительном отъезде, ограбил его квартиру в деревне Мисайлово Ленинского района Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". Нанесенный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Потерпевший обнаружил пропажу после возвращения, после чего обратился в полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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