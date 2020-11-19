Житель Владивостока едва успел убежать из-под падающей бетонной плиты

Установленные возле подъезда одного из жилых домов во Владивостоке камера наружного наблюдения сняла на видео момент чудесного спасения. На записи видно, как мужчина чистит от снега автомобиль Nissan X-Trail, пока не замечает у себя над головой странную активность. После быстрого взгляда наверх от спешно отбегает в сторону, передает "Царьград". Как показало дальнейшее развитие событий – это спасло ему жизнь. Спустя мгновение на автомобиль падает массивная бетонная плита, буквально разрубая его пополам.
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