Умер глава немецкой автономии Тюменской области

11 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни глава региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области Артур Христель, передает URA.Ru. О том, что стало причиной его ухода из жизни, не говорится. В региональном правительстве выразили соболезнования родным и близким общественного деятеля.
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