В Иркутской области два ребенка провалились под лед и утонули

В Иркутской области произошла чудовищная трагедия. В прессе появилась информация о том два ребенка погибли, провалившись под лет.
Тела утонувших нашли местные жители. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, передает телеканал "360".
В Иркутской области произошла чудовищная трагедия. В прессе появилась информация о том два ребенка погибли, провалившись под лет.
Тела утонувших нашли местные жители. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, передает телеканал "360".
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