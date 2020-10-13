В Югре пьяный мужчина застрелил оппонента

В Югре было совершено тяжкое преступление. По данным СМИ, гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, застрелил оппонента.
Причиной конфликта стала авария, пишет телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
В Югре было совершено тяжкое преступление. По данным СМИ, гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, застрелил оппонента.
Причиной конфликта стала авария, пишет телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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