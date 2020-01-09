Под Новосибирском пожар уничтожил здание школы

В новосибирском селе загорелось здание средней образовательной школы. По данным телеканала "360", огонь охватил площадь почти в 900 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших. Пламя тушили несколько часов. Причину случившегося предстоит установить дознавателям МЧС.
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