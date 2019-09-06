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В Башкирии недовольный клиент забросил в салон такси боевую гранату

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В Башкирии недовольный клиент едва не взорвал такси. Это произошло из-за того, что водитель отказался везти мужчину.

Уточняется, что злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забросил самодельное взрывное устройство типа ручной осколочной гранаты в салон автомобиля. К счастью, взрыв не произошел. Позже самопал обезвредили взрывотехники. Подозреваемого задержали, передает ToDay News Ufa.

6 сентября 2019, 19:14

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