В Башкирии недовольный клиент забросил в салон такси боевую гранату

В Башкирии недовольный клиент едва не взорвал такси. Это произошло из-за того, что водитель отказался везти мужчину.
Уточняется, что злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забросил самодельное взрывное устройство типа ручной осколочной гранаты в салон автомобиля. К счастью, взрыв не произошел. Позже самопал обезвредили взрывотехники. Подозреваемого задержали, передает ToDay News Ufa.
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