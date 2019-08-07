Володин обсудил проблемы Волгоградской области с кандидатами в депутаты

Кадры для региональных поликлиник, транспорт и жилье на селе, государственные закупки и нацпроекты – эти вопросы спикер Госдумы обсудил в среду, 7 августа, вместе с активом Волгоградской области. Встреча прошла в рамках визита председателя нижней палаты в регион, который входит в его избирательный округ.

прочитано 57 раз Прибыв в Волгоградскую область, спикер Госдумы первым делом посетил мемориал на Мамаевом кургане и осмотрел ход реставрации монумента "Родина-мать зовет!". В беседе с активистами председатель нижней палаты призвал привлекать общественность к обсуждению проекта реконструкции мемориала.

ПО ТЕМЕ Володин осмотрел обновленную набережную Волгограда Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России Также на встрече затронули вопрос обеспечения кадрами региональных поликлиник. Володин призвал заниматься ранней профориентацией детей и поддерживать молодых специалистов, в частности, с жильем. В пример председатель нижней палаты привел Саратовскую область. Там действует нижняя планка зарплаты для выпускника медвуза, а также есть федеральные подъемные. Говоря о развитии сельских территорий, Володин напомнил об ипотеке в 3% годовых, которая теперь доступна селянам. Кроме того, отметил спикер, Госдума рассматривала законопроект о короткой рабочей неделе для сельских женщин. Льготы необходимо предоставить и сельским почтальонам, добавил председатель нижней палаты. Обсудили участники встречи и ситуацию с госзакупками и национальными проектами. Володин напомнил собравшимся, что Дума усовершенствовали закупки в сфере культуры, сделала процедуру прозрачнее и эффективнее. Работу в этом направлении парламентарии продолжат, заверил спикер. Напомним, ранее в ходе посещения мемориального комплекса Мамаев курган Вячеслав Володин озвучил предложения по его реконструкции. Спикер призвал подумать над организацией дополнительных маршрутов и установкой диорам. Территория комплекса должна быть доступной для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями и семей с детьми, подчеркнул законодатель. С Мамаева кургана спикер Госдумы отправился на обновленную центральную набережную Волгограда. Промежуточными итогами реконструкции Володин остался доволен. Постепенно набережная становится современным и комфортным городским пространством. В дальнейшем там появится пешеходная эстакада, амфитеатр, выставочный центр и благоустроенная парковая зона.

Иван Поляков 7 августа 2019, 17:40 Автор: