Володин обсудил проблемы Волгоградской области с кандидатами в депутаты

Прибыв в Волгоградскую область, спикер Госдумы первым делом
посетил мемориал на Мамаевом кургане и осмотрел ход реставрации монумента
"Родина-мать зовет!". В беседе с активистами председатель нижней
палаты призвал привлекать общественность к обсуждению проекта реконструкции
мемориала.
Также на встрече затронули вопрос обеспечения кадрами региональных поликлиник. Володин призвал заниматься ранней профориентацией детей и поддерживать молодых специалистов, в частности, с жильем.
В пример председатель нижней палаты привел Саратовскую область. Там действует нижняя планка зарплаты для выпускника медвуза, а также есть федеральные подъемные.
Говоря о развитии сельских территорий, Володин напомнил об ипотеке в 3% годовых, которая теперь доступна селянам. Кроме того, отметил спикер, Госдума рассматривала законопроект о короткой рабочей неделе для сельских женщин. Льготы необходимо предоставить и сельским почтальонам, добавил председатель нижней палаты.
Обсудили участники встречи и ситуацию с госзакупками и национальными проектами. Володин напомнил собравшимся, что Дума усовершенствовали закупки в сфере культуры, сделала процедуру прозрачнее и эффективнее. Работу в этом направлении парламентарии продолжат, заверил спикер.
Напомним, ранее в ходе посещения мемориального комплекса Мамаев курган Вячеслав Володин озвучил предложения по его реконструкции. Спикер призвал подумать над организацией дополнительных маршрутов и установкой диорам. Территория комплекса должна быть доступной для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями и семей с детьми, подчеркнул законодатель.
С Мамаева кургана спикер Госдумы отправился на обновленную центральную набережную Волгограда. Промежуточными итогами реконструкции Володин остался доволен. Постепенно набережная становится современным и комфортным городским пространством. В дальнейшем там появится пешеходная эстакада, амфитеатр, выставочный центр и благоустроенная парковая зона.
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