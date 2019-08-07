Володин осмотрел обновленную набережную Волгограда

Последний раз центральную городскую набережную
реконструировали полвека назад. За это время она перестала соответствовать
потребностям города и современному понимаю комфортного городского пространства.
В 2017 году началось обновление набережной. Первым делом были реконструированы
гидротехнические сооружения.
За полгода специалисты отремонтировали несущие конструкции эстакады и подпорных стен. После этого начали укреплять берег и строить рокадную дорогу. Также была отреставрирована ротонда, центральная лестница, пропилеи.
Спикер Госдумы остался доволен результатами работ. Набережная – это не только место отдыха, но и лицо каждого города на Волге, подчеркнул Володин. "Андрей Бочаров начал реконструкцию этого объекта, и у него получилось", – цитирует законодателя "Комсомольская правда - Волгоград".
Особое внимание спикер обратил на ремонт причальной стенки - самого сложного сооружения речного порта. Это решение Володин назвал верным. В противном случае причалить к набережной не смог бы ни один корабль.
"А ведь наши волжские города интересные, большое количество туристов можно привлечь. Это опять же плюс для экономики", – указал председатель нижней палаты.
Реконструкцию набережной планируется завершить в 2021 году. Она станет современным, комфортным общественным пространством с пешеходной эстакадой, амфитеатром, выставочным центром и благоустроенной парковой зоной.
Прибыв в Волгоградскую область, председатель нижней палаты первым делом ознакомился с ходом реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!" – центрального объекта мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Сейчас специалисты ведут работы на восьмом ярусе в районе головы скульптуры.
Реконструкция будет вестись в несколько этапов. Володин предложил организовать на территории дополнительные маршруты, установить диорамы, а также сделать территорию доступной для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями и семей с детьми.
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