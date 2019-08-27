Пьяный кузбассовец угрожал ножом полицейским

Молодой житель Кемеровской области в состоянии алкогольного опьянения размахивал ножом перед полицейскими. Злоумышленник был задержан.
По данным сайта VSE42.RU, парень признал свою вину. В итоге дело, фигурантом которого является дебошир, было направлено на рассмотрение в суд.
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