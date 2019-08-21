Гусеницы заполонили Сочи

В Сочи началось массовое нашествие гусениц. С насекомыми ведется активная борьба.

Личинки американской бабочки заполонили всю территорию курорта, включая все сады и улицы. Страдают не только садоводы, но и обычные жители.

В центре на тротуарах и в скверах буквально град из насекомых. Люди с ужасом проходят под деревьями. Москитные сетки практически не спасают.

Сочи – лучшее место для вредителя, так как там благоприятный климат и более 300 видов растений для питания паразитов. Но после появления гусениц флора города значительно поредела, сообщает "ТВЦентр".

Ежедневно улицы обрабатывают ядохимикатами. Но это не сильно помогает – четверть гусениц выживает.

Отметим, что это второе нашествие насекомых в Сочи за лето. К резкому увеличению числа вредителей привела жаркая погода.