Невменяемый житель Пскова до смерти забил усыновленного младенца

Псковский суд вынес приговор по делу об убийстве пятимесячного ребенка. Младенца убил приемный отец, сообщает портал FlashNord.

Как установило следствие, убийство было совершено в августе 2017 года. Злоумышленник остался с малышом на три дня один – сожительница ушла распивать спиртное с друзьями. Плач раздражал мужчину, поэтому он избил младенца и выбросил в мусоропровод. По результатам экспертизы убийца признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.