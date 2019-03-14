В жилом доме в Кургане обрушилась стена

Вечером 13 марта в многоквартирном жилом доме в Керамзитном микрорайоне в Кургане произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены возле одного из окон второго этажа, передает URA.Ru. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что здание 1958 года постройки было признано аварийным еще в 2017 году. Тем не менее, его так и не расселили.